الاحتلال يواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية

شهدت مناطقُ متفرقةٌ من الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدًا ميدانيًا، تمثّلَ في اعتداءاتٍ نفذَها مستوطنون تخللها إحراقُ مساكنَ في تجمعِ خلة السدرة قربَ بلدةِ مخماس شمالَ شرقِ القدس، في وقت واصلت فيه قواتُ الاحتلالِ اقتحاماتِها لعددٍ من المدنِ والبلداتِ والمخيمات.

وشملت الاقتحاماتُ مناطقَ في بيتَ لحم ونابلس وطوباس وطولكرم وجنين والخليل، وترافقت مع مداهماتٍ للمنازلِ وعملياتِ احتجازٍ واعتقالِ شبان. كما أُفيد بإصابةِ شابٍّ بعدَ تعرضِه للدهس من آليةٍ عسكرية في مخيم بلاطة شرقَ نابلس، فيما سُجلت اعتقالاتٌ خلالَ اقتحامِ بلدةِ قباطية جنوبَ جنين.

المصدر: موقع المنار