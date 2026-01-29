الكنيست يُقرّ موازنة 2026 مبدئياً ويمنح نتنياهو فرصة لتفادي الانتخابات

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس مشروع موازنة عام 2026 بشكل مبدئي، ما منح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو فرصة سياسية مؤقتة لتجنّب إجراء انتخابات مبكرة.

وصوّت 62 نائباً لصالح المشروع مقابل 55 عارضوه، في جلسة حاسمة على وقع أزمات داخلية متزايدة في حكومة العدو.

وتبلغ قيمة الموازنة 662 مليار شيقل (ما يعادل 214.43 مليار دولار)، دون احتساب خدمة الدين، فيما حدّدت سقف العجز بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

ورغم إقرار المشروع مبدئياً، تواجه الحكومة اليمينية بزعامة نتنياهو تحديات في تمرير الموازنة بشكل نهائي قبل نهاية شهر آذار، الموعد الذي يفرضه القانون لتجنّب حلّ الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، امتنع عدد من نواب الأحزاب الدينية المتشددة عن التصويت لصالح الموازنة، احتجاجاً على عدم إقرار قانون التجنيد حتى الآن. ويطالب هؤلاء بتشريع يُعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة، فيما تصر أطراف أخرى داخل الحكومة، إلى جانب أحزاب المعارضة، على ضرورة شمولهم في الخدمة الإلزامية، خاصة في ظل الخسائر البشرية التي تكبّدها جيش العدو في غزة ولبنان خلال العامين الماضيين، والتي قُدّرت بحوالى ألف قتيل من الجنود.

المصدر: الفرنسية