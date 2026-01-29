مكتب رئيس الحكومة نفى خبرا منسوباً لسلام واكد التزامه تصحيح رواتب الأساتذة قبل نهاية شباط



نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان “جملةً وتفصيلًا” الخبر الذي نُسب إلى الرئيس سلام من قوله: “ما عنا شي نعطيه للأساتذة”

اشار البيان الى انه”خلال اللقاء مع رابطة التعليم الأساسي، أكّد الرئيس سلام أنه لا يريد إعطاء وعود غير قابلة للتنفيذ أو أرقام غير دقيقة قبل إقرار الموازنة، لكنه وعد باستكمال النقاش مع الروابط بعد ذلك. كما التزم بأن يتم البدء بتصحيح الأجور والرواتب قبل نهاية شهر شباط.

علمًا أن الاجتماع الذي عُقد صباحًا مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي كان إيجابيًا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام