قصف ونسف وإطلاق نار مكثف في مناطق عدة بقطاع غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، نيرانه المكثفة في عدد من مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف، في إطار استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال نفّذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ترافقت مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال العسكرية في شمالي المدينة.

كما فتح الطيران المروحي الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المناطق الشمالية لمدينة رفح، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على المنطقة.

وفي جنوبي القطاع، تعرّضت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس لإطلاق نار مكثف ومنتظم من قبل الدبابات الإسرائيلية المتمركزة هناك.

وفي وسط القطاع، أقدمت مروحيات الاحتلال على إطلاق النار بشكل مباشر شرقي مخيم البريج، فيما أطلقت طائرة مروحية من طراز «أباتشي» نيرانها بكثافة باتجاه الأطراف الشرقية لمدينة غزة، ضمن سلسلة من الاستهدافات المستمرة للمدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ أكتوبر من العام المنصرم.

المصدر: وكالة صفا