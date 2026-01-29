العراق | حركة النجباء تعلن دعمها لإيران وتفتح باب التطوع “للدفاع عن الإسلام”

أعلن الشيخ ناظم السعيدي رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء العراقية، موقفًا داعمًا لإيران، محذرًا من تصاعد الضغوط والتدخلات الأمريكية في المنطقة، ومؤكدًا رفض الحركة لأي مساس بإيران أو قيادتها الدينية.

وفي بيان صدر عنه، قال الشيخ السعيدي إن “العراق يواجه مفترق طرق خطيرًا، بين القبول بمشاريع خارجية تهدد سيادته ووحدته، أو التمسك بخيار الكرامة والسيادة”.

وشدد على أن “أي تقاطع للمصالح مع الإدارة الأمريكية لا يمثل ضمانة للعراق”، معتبرًا أن التجارب السابقة أظهرت أن السياسات الأمريكية أدت إلى زعزعة الاستقرار ونهب الثروات.

وأكد الشيخ السعيدي ضرورة توحيد الموقف داخل الأوساط الشيعية في مواجهة التدخل السافر، منبهًا إلى أن العراق يتعرض لمحاولات تستهدف هويته وقراره الوطني.

كما أعلن فتح باب التطوع عبر مكاتب الحركة في مختلف المحافظات، بدعوى “الدفاع عن الإسلام والمستضعفين”.

وفي ختام بيانه، شدد رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء على أن الحركة تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من أن أي اعتداء عليها أو على مرجعياتها الدينية سيقابل برد قوي، في إطار الدفاع عن محور المقاومة في المنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز