الدنمارك | عملات دنماركية جديدة تُبرز غرينلاند وجزر فارو بهوية مستقلة

بدأت الدنمارك منذ كانون الأول/ديسمبر 2025 إصدار وتداول عملات معدنية جديدة في مختلف أنحاء المملكة، تحمل ملامح العهد الملكي الجديد للملك فريدريك العاشر، الذي اعتلى العرش عام 2024، وتمنح في الوقت نفسه مكانة أكثر وضوحًا لكلٍّ من غرينلاند وجزر فارو.

وأوضح المسؤول النقدي في المصرف الوطني الدنماركي نيلس كاس أن إصدار العملات الجديدة جاء تقليدًا متّبعًا مع تولي ملك جديد الحكم، حيث يتم اعتماد تصاميم ورموز مرتبطة بالملك الجديد، وعلى رأسها شعار النبالة الملكي المحدَّث.

وأشار كاس إلى أن الجهة الخلفية لعملتي 10 و20 كرونة تحمل شعار النبالة الجديد، الذي يضم أربعة رموز تمثّل الدنمارك، وجزر فارو، وغرينلاند، وجنوب يوتلاند، في تعبير عن كامل أراضي المملكة.

ولفت إلى أن غرينلاند حظيت هذه المرة بمساحة مستقلة في الشعار، بعدما كانت سابقًا تشترك بالتمثيل مع جزر فارو في عهد الملكة مارغريت الثانية.

وأضاف أن اختيار هذا الشعار على العملات الجديدة يعكس ليس فقط هوية الملك الحالي، بل أيضًا واقع استخدام هذه العملات في مختلف أقاليم المملكة، بما فيها غرينلاند وجزر فارو، بما يرسّخ حضورها الرمزي على العملة الوطنية.

المصدر: وكالة يونيوز