الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل الشهيد قصي حلايقة في سعير بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزل الشهيد قصي حلايقة (28 عامًا) في بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منزل ذوي الشهيد قصي حلايقة في منطقة القفان، واحتجزت أفراد العائلة وتنكّلت بهم بعد أن قامت بتفتيش المنزل وتحطيم محتوياته”.

وتابعت المصادر أن “الاحتلال أغلق المنطقة بالكامل، وأجبر أصحاب المحال التجارية على الإغلاق، ومنع تنقل المواطنين، واحتجز عددًا من الشبان وأخضعهم لتحقيق ميداني”.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الحلايقة عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه قرب حاجز النفق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.

المصدر: وكالة وفا