    لبنان

    مستشفى الرسول الأعظم (ص) نعت الممرضة اليسار المير

      نعت إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص)، ببالغ الحزن والأسى، الممرضة الشابة اليسار المير، التي ارتقت إثر الحادثة الأليمة التي هزّت مدينة طرابلس، مؤكدةً أن الفقيدة سقطت في سياق أداء واجبها الإنساني والمهني.

      وفي بيان صادر عنها، استهلّت الإدارة التعزية بالآية الكريمة:
      ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾،
      مشددةً على أن رحيل اليسار المير يُشكّل خسارة كبيرة للجسمين الطبي والتمريضي في لبنان، لما جسّدته من التزام وتفانٍ في خدمة الإنسان وتخفيف آلامه.

      وأشارت الإدارة إلى أن رابطة «الرسالة الإنسانية» التي تجمع العاملين في القطاع الصحي على امتداد الوطن، تجعل هذا المصاب مصابًا وطنيًا جامعًا، معتبرةً أن ما أصاب زملاء المهنة في الشمال هو ألمٌ مشترك لكل العاملين في هذا القطاع.

      وتقدّمت إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص) بأحرّ التعازي من عائلة الفقيدة، ومن إدارة وكوادر مستشفى طرابلس الحكومي، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيدة ووالدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

      إنا لله وإنا إليه راجعون.

      المصدر: مستشفى الرسول الأعظم

