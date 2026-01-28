روابط التعليم الرسمي تدعو إلى الاعتصام غدا : معركتنا لن تنتهي باقرار الموازنة ولن نستكين حتى استعادة الرواتب والأجور قيمتها

نفذت روابط التعليم الرسمي اليوم الاربعاء اعتصاماً رمزياً أمام مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت بهدف مواكبة جلسات مجلس النواب وتذكير السادة النواب أن حقوق المعلمين أصبحت أمانة في أيديهم كما وعدوا وأن عليهم الإيفاء بالوعود .

واكدت روابط التعليم الرسمي في بيان لها أنها مستمرة في الدعوة إلى الإضراب والاعتصام يوم غد الخميس ٢٠٢٦/١/٢٩ عند الساعة ١١.٠٠ أمام مدخل المجلس لجهة بلدية بيروت، وهي تدعو الزملاء الأساتذة والمعلمين إلى الحضور باكراً إلى الساحة للتعبير عن غضبهم وللمطالبة بحقوقهم .

وتؤكد الروابط أن يوم الغد هو آخر أيام المناقشة والتصديق على الموازنة كما هو مُعلن ومن واجبنا أن نناضل حتى الرمق الأخير، وأن معركة تحسين الرواتب لن تنتهي بإقرار الموازنة بل سنفتح صراعاً مجدداً مع الحكومة ولن نستكين حتى استعادة الرواتب والأجور قيمتها التي كانت عليها سابقاً.

المصدر: بيان