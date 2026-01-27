الثلاثاء   
   27 01 2026   
   7 شعبان 1447   
   بيروت 15:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    المستشار الأمني للرئيس عون التقى مساعد رئيس “الميكانيزم”.. ماذا بحثا؟

      بتكليف من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، التقى المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون، العميد الركن المتقاعد أنطوان منصور، مساعد رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب “الميكانيزم”، العقيد الأميركي ديفيد ليون كلينغنسميث، في حضور ملحق الدفاع في السفارة الأميركية في بيروت، العقيد جيسن بلكنب، في السفارة الأميركية في عوكر.

      وتمّ خلال اللقاء عرض تطوّر عمل اللجنة والتعاون القائم بين الجانب اللبناني وبينها في إطار تطبيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، كما تمّ التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس جوزاف عون لعمل اللجنة لتثبيت الاستقرار والأمن في البلاد.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 23\1\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 23\1\2026

      الرئيس عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم

      الرئيس عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية: الدولة مُلزَمة بمساعدتكم

      الرئيس عون: الإصلاحات لا تكتمل ما لم يرافقها إجراء الانتخابات في مواعيدها

      الرئيس عون: الإصلاحات لا تكتمل ما لم يرافقها إجراء الانتخابات في مواعيدها