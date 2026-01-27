المستشار الأمني للرئيس عون التقى مساعد رئيس “الميكانيزم”.. ماذا بحثا؟

بتكليف من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، التقى المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون، العميد الركن المتقاعد أنطوان منصور، مساعد رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب “الميكانيزم”، العقيد الأميركي ديفيد ليون كلينغنسميث، في حضور ملحق الدفاع في السفارة الأميركية في بيروت، العقيد جيسن بلكنب، في السفارة الأميركية في عوكر.

وتمّ خلال اللقاء عرض تطوّر عمل اللجنة والتعاون القائم بين الجانب اللبناني وبينها في إطار تطبيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، كما تمّ التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس جوزاف عون لعمل اللجنة لتثبيت الاستقرار والأمن في البلاد.

المصدر: موقع المنار