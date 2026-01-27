البساط التقى “نقابة مربي الأبقار الحلوب”: نلتزم تشديد الرقابة على الأسواق

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان، عامر البساط، يوم الثلاثاء، نقابة مربّي الأبقار الحلوب في لبنان، حيث جرى البحث في أبرز التحدّيات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

واستمع البساط إلى معاناة المربّين، ولا سيما لناحية تداعيات انتشار مرض الحمّى القلاعية، إضافةً إلى الانعكاسات السلبية لعمليات الغش في تصنيع الأجبان والألبان على قطاع تربية الأبقار والإنتاج المحلي.

وفي هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد “التزامه تشديد الرقابة على الأسواق، ودراسة مسألة إساءة استخدام الزيوت المهدرجة في تصنيع المنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة المستهلك ودعمًا للمنتِج اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام