تقارير مصورة

رويترز تكشف تورط أجهزة أمن السلطة السورية في مجازر الساحل

نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا استقصائيًا كشف حجم تورط رؤساء الأجهزة الأمنية في الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية السلطة السورية الجديدة في مجازر الساحل السوري التي وقعت قبل أشهر.

وجاء في التقرير استعراض لحالة سليمان سعد، ابن خمسة وعشرين عامًا، الذي حمل الرقم 56 ضمن لائحة تصفية مكتوبة باليد تضم 60 اسمًا في بلدته، وكانت مهمة تنفيذها منوطة بقوات سوريا الانتقالية.

وأشار التقرير إلى تورط جهاز الأمن العام السوري وفصيل يتبع لما يُعرف بقوات النخبة في “هيئة تحرير الشام” سابقًا، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في وزارة الدفاع في السلطة الجديدة، في مجازر الساحل التي وقعت خلال شهر آذار الماضي.

ولفت التقرير إلى تورط ما لا يقل عن عشرة فصائل مسلحة تضم مقاتلين أجانب، وتخضع حاليًا لسيطرة الحكومة السورية الجديدة، نصفها مدرج ضمن قوائم العقوبات الدولية بسبب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ومن بين هذه الفصائل: جهاز الأمن العام المنبثق عن هيئة تحرير الشام، الفرقة 400 أو لواء عثمان، فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة.

وأوضحت “رويترز” أن حالات اختطاف النساء من الطائفة العلوية في سوريا ما تزال تتزايد، مؤكدة وقوع حالات اختطاف واختفاء جديدة يوميًا.

وحاولت الوكالة التواصل مع الحكومة السورية والجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الدفاع ومكتب الرئاسة وجهاز الأمن العام، بشأن هذه الادعاءات، لكنها لم تتلق أي رد يؤكد أو ينفي ضلوع القوات الحكومية في المذابح التي وقعت.

المصدر: موقع المنار