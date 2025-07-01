الثلاثاء   
   01 07 2025   
   5 محرم 1447   
   بيروت 22:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    صافرات إنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة إثر إطلاق صواريخ من اليمن وقطاع غزة

      شهدت مناطق القدس المحتلة وتل أبيب، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية، إطلاق صافرات الإنذار، بالتزامن مع توقف الرحلات الجوية في مطار “بن غوريون” الرئيسي.

      وادعى الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول اعتراضه.

      وفي الوقت ذاته، زعم الجيش الإسرائيلي عن اعتراض قذيفتين أطلقتا من جنوب قطاع غزة باتجاه منطقة “غلاف غزة”.

      وأفادت تقارير إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوية اعترضت إحدى القذائف، في حين سقطت قذيفة أخرى داخل منطقة “غلاف غزة” بعد إطلاقهما من القطاع.

      المصدر: موقع المنار