تقارير مصورة

تصعيد دموي في غزة… الاحتلال يشن 140 غارة على الأقل ويقتل عشرات المدنيين

يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً خطيراً مع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الغارات الجوية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقرّ بشنّ أكثر من 140 غارة خلال ساعات الليل الماضية.

وقالت مصادر طبية إن 49 شهيداً ارتقوا وأصيب آخرون، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم 14 شهيداً من منتظري المساعدات.

وظهرت آثار التصعيد واضحة في أصوات الانفجارات التي دوّت في مختلف أنحاء القطاع، بدءاً من مدينة خان يونس جنوباً، حيث استهدف الاحتلال عدداً من المنازل والخيام، من بينها منزل أدى قصفه إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة نحو أربعين آخرين، وذلك على مقربة من مجمّع ناصر الطبي. كما استشهد خمسة مواطنين في قصف آخر استهدف منزلاً داخل المخيم الغربي في خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء في خان يونس مع وصول جثامين عشرة شهداء إضافيين إلى مجمّع ناصر الطبي، كانوا يحاولون الوصول لتلقّي المساعدات في جنوب المدينة. وبحسب الحصيلة الأولية، تجاوز عدد الشهداء في جنوب القطاع وحده 25 شهيداً.

وفي وسط القطاع، أسفرت غارة نُفذت ليلاً عن استشهاد ستة مواطنين من عائلة العماوي في بلدة الزوايدة. كما عاودت طائرات الاحتلال قصف منزل في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى. وتكرر المشهد في مخيم المغازي، حيث استُهدف تجمع للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وسقوط عدد من الجرحى.

كما سُجّل استشهاد مواطن وإصابة نحو أربعين آخرين ممن كانوا يحاولون الحصول على المساعدات قرب محور نتساريم شمال مخيم النصيرات. وفي المنطقة ذاتها، جنوب مدينة غزة، ارتقى ما لا يقل عن عشرة شهداء جراء الغارات أو إطلاق الرصاص الإسرائيلي على المدنيين خلال محاولتهم الحصول على الطعام، وقد نُقلوا إلى مجمّع الشفاء الطبي.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية على مناطق شرق مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى، بالتوازي مع القصف المتواصل على بلدة جباليا ومحيطها، حيث أُفيد باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل.

وفي السياق ذاته، نفّذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، ضمن سياسة ميدانية متزامنة مع التصعيد العسكري، وسط وضع إنساني متدهور.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 116 شهيداً، بينهم 4 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 463 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في حين تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 56,647 شهيداً و134,105 إصابات.

كما أفادت الوزارة بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 بلغت 6,315 شهيداً و22,064 إصابة.

من جهتها، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من استمرار قتل المدنيين في غزة أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان في القطاع المحاصر.

وأكدت الوكالة أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السكان المحتاجين في غزة، منتقدة الآلية الإسرائيلية-الأميركية الجديدة لإدخال المساعدات، واصفة إياها بأنها تحولت إلى “حقل للموت”، حيث يتعرض المدنيون الفقراء للاستهداف وسقوط الضحايا أثناء انتظارهم المساعدات.

المصدر: موقع المنار