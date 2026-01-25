رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان تنعي الشهيد الأستاذ محمد الحسيني

بكل فخرٍ واعتزاز، وبكل حزنٍ ممزوجٍ بالعزة والكرامة،

تنعي رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

إلى الأسرة التربوية، وإلى طلابه ومحبيه،

الشهيد الأستاذ محمد الحسيني

أستاذ مادة الرياضيات في متوسطة شحور الرسمية ،

الذي ارتقى شهيدًا نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم على وطننا لبنان.

إنه لم يكن مجرد أستاذ في صفٍ مدرسي،

بل كان صاحب رسالة،

يحمل القلم كما يحمل المقاوم بندقيته،

يُعلِّم الأجيال معنى الانتماء،

ويزرع في العقول الوعي،

وفي القلوب الكرامة.

استُشهد لأنه كان في أرضه،

بين أهله،

يؤدي واجبه،

في وطنٍ يُستهدف فيه الإنسان لأنه صامد،

ويُستهدف فيه المربّي لأنه يصنع الوعي.

أيها الشهيد المربّي العزيز،

دمك الطاهر لن يضيع،

وصوتك سيبقى في الصفوف،

وخطواتك ستبقى في ذاكرة طلابك،

وشهادتك وسام شرف على صدر التعليم الرسمي،

وعارٌ أبدي على جبين العدو الصهيوني.

نعاهدك،

أن نبقى أوفياء لدمك،

أوفياء للرسالة،

وأن يبقى التعليم الرسمي قلعة صمود،

وأن تبقى الكلمة الحرة أقوى من كل عدوان.

رحمك الله أيها الشهيد،

وتقبلك في عليائه،

وحشرك مع الأنبياء والصديقين.

المصدر: بيان