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السجن 13 عامًا لنائب وزير الدفاع الروسي السابق تيمور إيفانوف بتهم فساد

أصدرت محكمة روسية حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا بحق نائب وزير الدفاع السابق، تيمور إيفانوف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي. ويأتي هذا الحكم في إطار حملة موسعة تشنها السلطات الروسية ضد مسؤولين بارزين في المؤسسة العسكرية، تزامنًا مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان إيفانوف قد شغل منصب نائب وزير الدفاع وتولى مسؤوليات واسعة، من بينها الإشراف على الشؤون اللوجستية والبناء داخل الوزارة. ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية، فقد أدين بتلقي رشاوى بملايين الروبلات مقابل منح عقود حكومية.

وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي تمس قيادات عسكرية رفيعة في روسيا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، ما يعكس تحركات غير مسبوقة في أوساط القيادة العسكرية الروسية في ظل تصاعد الضغوط الميدانية والسياسية.

المصدر: مواقع