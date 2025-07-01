دولي

بكين تؤكد حماية حقوق سكان هونغ كونغ وتندد بالعقوبات الأميركية الأحادية

شددت الصين، الثلاثاء، على أن “الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ محمية بالكامل”، حيث تحتفل المدينة بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لعودتها إلى الحكم الصيني، والخامسة لتطبيق قانون الأمن القومي فيها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري، أن “تطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ عزز النظام القانوني وأعاد الاستقرار والوحدة للمجتمع”.

وفيما يتعلق بالانتقادات الغربية، اتهمت نينغ بعض السياسيين والمنظمات المناهضة للصين بـ”تشويه سمعة مبدأ دولة واحدة ونظامان” وبمحاولة زرع الفوضى في هونغ كونغ.

كما علّقت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على إعلان واشنطن عن كسر شبكة يُزعم أنها ساعدت كوريين شماليين في الحصول على وظائف تقنية عن بعد، وقالت إن الصين تعارض “العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي” مؤكدة أنها “ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها”.

المصدر: مواقع