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باريس ترفع حالة التأهب بسبب موجة حرٍّ شديدة

أعلنت باريس حالة التأهب القصوى في المدينة، اليوم، تحسّباً لارتفاع درجات الحرارة، حيث أُغلق القسم العلوي من برج إيفل، وحُظرت وسائل النقل المسبّبة للتلوّث، وفُرضت قيود على السرعة.

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تكون درجات الحرارة الدنيا مرتفعة جداً، لتُراوح ما بين 20 و24 درجة مئوية، أو أعلى بقليل في بعض المناطق المحددة، وأن تصل درجات الحرارة العليا إلى ما بين 36 و40 درجة مئوية، مع بلوغها أحياناً ذروة تصل إلى 41 درجة مئوية.

كما يُتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في فرنسا ذروتها اليوم الثلاثاء، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إذ صدر تحذير من الحر الشديد في 16 إقليماً في أنحاء البلاد، وأعلنت ثاني أعلى درجات التأهّب في 68 إقليماً آخر.

إغلاق قمة برج إيفل

في السياق، أعلن المسؤولون عن إدارة برج إيفل إغلاق قمة المعلم البالغ طوله 330 متراً عند الساعة 11:00 ت.غ أمس، وقالوا إنّها ستبقى مغلقة اليوم وغداً “بسبب موجة الحر الحالية”.

وبينما أبقوا الطابقين الأول والثاني مفتوحين، دعوا الزوار إلى وقاية أنفسهم من الشمس وتجنّب الجفاف، مشيرين إلى وجود “نوافير مياه في الممرات المؤدية إلى ساحته”.

وفي منطقة إيل دو فرانس، التي تشمل باريس، أعلنت الشرطة حظر حركة سير جميع المركبات، باستثناء تلك التي تُعدّ أقل تسبباً للتلوث، اعتباراً من الساعة 03:30 ت.غ وحتى الساعة 22:00 ت.غ، بسبب مستويات الأوزون المرتفعة. وتمّ تحديد السرعة بـ20 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق.

كما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، صباحاً، تعليق حركة القطارات بين باريس وميلانو “لعدّة أيام على الأقل” بعد العواصف الرعدية العنيفة التي وقعت أمس في منطقة سافوا، مشيرةً إلى أنّه في حال وقوع أضرار على السكك الحديد سيتم تمديد مدة التوقف.

وعلى مستوى البلاد، أفادت الحكومة الفرنسية بأنّها تتوقع إغلاق نحو 1350 مدرسة جزئياً أو بالكامل، وهو ضُعف العدد الذي أُغلق يوم أمس، إذ اشتكى المدرّسون من أنّ الصفوف الدراسية الشديدة الحرارة والتي تفتقر إلى التهوية تؤثر صحياً في الطلبة.

وقد صدرت تحذيرات خاصة للأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وترزح بلدان حوض المتوسط، انطلاقاً من شبه الجزيرة الإيبيرية مروراً بفرنسا وإيطاليا ووصولاً إلى البلقان واليونان، تحت وطأة موجة حر منذ أيام، ما استدعى إصدار تحذيرات صحية وتنبيهات من ازدياد خطر حرائق الغابات.

المصدر: موقع جريدة الأخبار