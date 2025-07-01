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إيران تعلن استشهاد 935 شخصاً جراء العدوان الصهيوني

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن البلاد سجلت ارتقاء 935 شهيداً، بينهم 140 امرأة وطفلاً، وإصابة 5,646 آخرين، جرّاء العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له في حزيران الماضي.

وقالت مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي دوري، اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات واجهت ضغطاً كبيراً في استقبال المصابين، الذين توزعوا بين جرحى هجمات وحوادث سير ومرضى بأمراض مزمنة.

وأكدت أن عدد الجرحى الذين راجعوا المراكز الطبية بلغ 5646 جريحاً، مشيرة إلى أن “تقديم الرعاية لهم جرى في ظروف صعبة، نظراً للطاقة الاستيعابية المحدودة للمستشفيات، لكنها تواصلت إلى جانب الخدمات الصحية المعتادة”.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إلى أن بعض العائلات فقدت جميع أفرادها، مشيرةً إلى حالات “استشهد فيها 12 فرداً من عائلة واحدة”.

كما لفتت إلى استهداف الخدمات الطبية، حيث تعرضت 11 سيارة إسعاف للقصف، بينما استشهد 9 من الكوادر الطبية و5 من مسعفي الهلال الأحمر.

واردفت مهاجراني: “شهدنا خلال الحرب مشاهد مؤلمة، من بينها الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون، ومجمع الأساتذة، وسجن إيفين، والمستشفيات، ووحدات الإغاثة وغيرها… أي نوع من البشر يرتكب هذه الأفعال؟ كانت أحداثاً صعبة، لكن بلدنا زاخر بالرجال الشجعان”.

وأشارت إلى أن “العدو استهدف خلال الحرب الأخيرة عدداً من المراكز الحيوية، من بينها: مستشفيات الشهيد مطهري، خاتم، لبافي‌ نجاد، فارابي كرمانشاه، مركز رعاية الأطفال الأيتام في قصر شيرين، ومركز الهلال الأحمر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.”

وأعلنت أن 71 مواطناً استُشهدوا جراء الهجوم على سجن إيفين، مشيرة إلى أن أعمال إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة.

وتابعت: “منذ اللحظات الأولى للهجوم، باشرت الحكومة أعمالها، وكان وزير الصحة أول من بدأ مهامه، حيث تم تشكيل غرف الطوارئ والتنسيق مع جامعات العلوم الطبية”.

وأردفت: “في أولى دقائق فجر يوم الجمعة (13 حزيران -يونيو)، عُقد اجتماع طارئ للحكومة برئاسة السيد عارف، وتم تشكيل أربع فرق عمل، تناولت قضايا أمن المواطنين، وتوفير وتوزيع السلع، وتقديم الرعاية الطبية، وإعادة الحجاج إلى البلاد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وغيرها من القضايا التي جرى متابعتها منذ اللحظات الأولى للحرب”.

المصدر: يونيوز