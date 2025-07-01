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عشرات الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال شددت من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية”، وتابع “كما تواصلت الدعوات المقدسية للحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى”.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين الصهاينة وشرطة العدو في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر: فلسطين اليوم