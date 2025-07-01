عربي وإقليمي

شهيدان برصاص العدو الاسرائيلي في الضفة المحتلة

استشهد فتيان فلسطينيان الثلاثاء برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حادثتين منفصلتين بمحافظتي رام الله والخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الفتى أمجد نصار عواد حوشية (16 عامًا)، من بلدة يطا جنوب الخليل والمقيم في كفر عقب شمال القدس، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام وسط مدينة رام الله المحتلة”.

وذكرت المصادر أن “مواجهات اندلعت فجر اليوم بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدنية وسط إطلاق نار عند دوار المنارة”، واضافت “كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في شارع ركب وحي عين مصباح وعبثت بمحتوياتها وأخضعت عددًا من الشبان لتحقيق ميداني”.

ولفتت المصادر الى ان “الشاب سامر بسام الزغارنة من بلدة الرماضين جنوب الخليل، اسشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب معبر الظاهرية ميتار المحاذي لجدار الفصل العنصري”، وتابعت “سلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد للطواقم الطبية الفلسطينية، حيث نُقل إلى مستشفى دورا الحكومي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام