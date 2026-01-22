عميد الاعلام في القومي: نرفض أي محاولة لترهيب الإعلاميين

اشارعميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا، في بيان، الى ان “عمدة الاعلام في الحزب تتابع بقلقٍ بالغ استدعاء الصحافي الزميل حسن عليق إلى التحقيق، على خلفية موقفٍ إعلامي عبّر فيه عن رأيه السياسي ـ الوطني، في خطوةٍ تُشكّل سابقةً خطيرة تمسّ جوهر الحريات العامة وحرية التعبير في لبنان”.

واعتبر الدّنا أنّ “ما يجري لا يمكن فصله عن مناخٍ عامٍ آخذٍ في التحوّل نحو تكميم الأفواه وملاحقة أصحاب الرأي، في وقتٍ يُفترض فيه أن تكون الكلمة الحرّة خطّ الدفاع الأول عن كرامة الوطن وسيادته، لا مادةً للاشتباه أو الملاحقة”.

وإذ اكد الدّنا تضامنه الكامل مع الزميل حسن عليق، اعتبر أنّ “المسألة لم تعد تقتصر على انتهاك الحريات الإعلامية فحسب، بل تتجاوزها إلى خطرٍ أشدّ وأعمق، يتمثّل في الرضا الضمني بـ “أسرلة لبنان”، ومحاولة إسكات كل صوتٍ يرفض التطبيع السياسي أو الإعلامي أو المعنوي، وكل من يرفع صوته دفاعًا عن كرامة لبنان وحقّه في المقاومة السياسية والفكرية”.

وقال: “إنّ تحويل القضاء إلى أداة ضغط في الصراعات السياسية، أو إلى وسيلة لتلميع هذا الطرف أو ذاك، يُشكّل إساءةً خطيرة لمكانته ولدوره، ويضعه في موقعٍ لا يليق به ولا بتاريخ المؤسسة القضائية”.

وأكّد أنّ “الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي كان وسيبقى في صلب معركة الحريات والسيادة، يرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لترهيب الإعلاميين أو إخضاعهم، ويعتبر أنّ الدفاع عن حرية الكلمة هو دفاع عن لبنان نفسه، وعن حقّ شعبه في التعبير والمساءلة والمواجهة”.

ودعا الدّنا إلى “وقف هذا النهج الخطير، وإلى تحمّل المسؤوليات الوطنية بعيدًا عن منطق الاستدعاءات والتهديد، لأنّ الأوطان لا تُبنى بالصمت المفروض، بل بالكلمة الحرّة والموقف الشجاع”.

