واشنطن تنسحب من «الصحة العالمية»

تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب رسمياً من منظمة الصحة العالمية اليوم رغم تحذيرات من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم أيضاً، ورغم مخالفتها لقانون أميركي يلزم واشنطن بدفع 260 مليون دولار من الرسوم المستحقة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم إن فشل المنظمة في احتواء وإدارة ومشاركة المعلومات كلف الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وإن الرئيس دونالد ترامب مارس سلطته لإيقاف تحويل أي أموال أو دعم أو موارد من الحكومة الأميركية إلى المنظمة بعد ذلك.

وأضاف المتحدث «دفع الشعب الأميركي أكثر مما يكفي لهذه المنظمة، وهذه الضربة الاقتصادية تتجاوز أي التزامات مالية مستحقة لها».

وأصدر ترامب إشعاراً يفيد بأن الولايات المتحدة ستنسحب من المنظمة في اليوم الأول من رئاسته في 2025 في أمر تنفيذي، وبموجب القانون الأميركي، تلتزم الولايات المتحدة بتقديم مثل هذا الإشعار قبل عام من التنفيذ وبدفع جميع الرسوم المستحقة قبل الانسحاب الفعلي.

بدورها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع بعد الرسوم المستحقة عليها لعامي 2024 و2025.

وقال متحدث باسم المنظمة لوكالة «رويترز» إن الدول الأعضاء ستناقش مسألة انسحاب الولايات المتحدة وكيفية التعامل مع ذلك في المجلس التنفيذي في الشهر المقبل.

وحث العديد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي على إعادة النظر في تلك الخطوة، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في الآونة الأخيرة، والذي قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر «آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الأمر وتعود إلى منظمة الصحة العالمية… الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خسارة للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم».

وتسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة في ميزانية منظمة الصحة العالمية أدت إلى تخفيض عدد فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة وبفارق كبير بمساهمة بلغت نسبتها نحو 18 بالمئة من إجمالي التمويل الذي تتلقاه.

ومن المقرر أيضاً أن تضطر المنظمة إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها بحلول منتصف العام الجاري.

المصدر: الجزيرة نت