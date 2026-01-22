الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 16:16
    لبنان

    بلدية عبّا تستلم سيارة إطفاء مجهّزة بمبادرة من أحد أبناء البلدة

      أعلنت بلدية عبّا تسلّمها سيارة الإطفاء الخاصة بالبلدية بعد تجهيزها بالكامل، وذلك بمبادرة كريمة من أحد أبناء البلدة.

      وتقدّمت البلدية بالشكر إلى فاعل الخير على هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز جهوزية فرق الإطفاء ورفع قدرتها على الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

      وأكدت البلدية في بيان لها أنّ هذا العمل النبيل يعكس روح الانتماء والمسؤولية تجاه البلدة، ويجسّد نموذجًا يُحتذى به في التعاون البنّاء بين البلدية وأبنائها، لما فيه خير المصلحة العامة وتعزيز مقوّمات السلامة والخدمة في عبّا.

      المصدر: جمعية العمل البلدي