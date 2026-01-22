بالتنسيق مع بلدية بريقع .. ألعاب تعليمية مخصّصة لصفوف الروضات في المتوسطة الرسمية

دعماً للعملية التعليمية، وبهدف تنمية المهارات لدى الأطفال، وبالتنسيق مع بلدية بريقع قدّم وفد من مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية مجموعة ألعاب تعليمية مخصّصة لصفوف الروضات في مدرسة بريقع المتوسطة الرسمية.

ويأتي هذا النشاط استكمالًا لبرنامج دعم المدرسة الرسمية، ضمن خطة متكاملة تنفذها المؤسسة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في المدارس الرسمية.

كما ستستفيد المدارس المشمولة بالبرنامج، في المرحلة اللاحقة، من برنامج فحص عيون مجاني للأطفال، بالتعاون مع مروة أوبتيك وفريق طبي متخصّص.

وبعد تقديم الألعاب، وزّعت البلدية “بالونات” على تلامذة صفوف الروضات والحلقة الأولى بالإضافة إلى صف الرابع الأساسي وذلك إحياءً لذكرى المبعث النبوي الشريف.

المصدر: جمعية العمل البلدي