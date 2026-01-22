بلدية كفرفيلا تنجز أعمالًا خدمية متكاملة في المسجد الكبير بتمويل من أهالي البلدة

أعلنت بلدية كفرفيلا عن إتمام مجموعة من الأعمال الخدمية المتكاملة في المسجد الكبير في البلدة ضمن مهامها لرعاية أوقاف البلدة وتحسينها.

وشملت هذه الأعمال؛ فرش أرضية جديدة للمسجد (سجّاد)، وتركيب ستائر داخلية (برادي)، وشراء ماكينة تنظيف الأرض الكهربائية (هوفر)، وشراء مدفأة غاز (شمسية) لتوفير التدفئة للمصلين خلال فصل الشتاء، إضافة إلى صيانة النوافذ والزجاج للحدْ من تسرب المياه.

وأشارت البلدية إلى أن “هذه الإنجازات تمت بتمويل كريم من أهالي البلدة الكرام الذين اعتبرتهم البلدية كنزًا حقيقيًا وقيمة نعتز بها”، وبلغت قيمة المساهمات نحو ستة آلاف دولار أميركي.

وقد تقدمت بجزيل الشكر والتقدير “لكل من ساهم في إنجاز هذه الأعمال سواء بالمال أو بالجهد لما فيه حفظ الصروح الدينية وإظهارها بأبهى صورة تليق بقدسيتها ومكانتها”.

كما لفتت البلدية إلى أنها “بصدد تنفيذ مجموعة أخرى من الأعمال في الصروح الدينية” مؤكدة أن “هذه الصروح لا تملك موازنات رسمية أو دعمًا من أي جمعيات وإنما تعتمد بشكل كامل على تبرعات الخيرين من أهالي البلدة.

وأكدت بلدية كفرفيلا أن “هذه المساهمات المباركة تأتي أجرًا وبركةً وخدمةً للصالح العام”.

المصدر: جمعية العمل البلدي