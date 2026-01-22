الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 16:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    إنشاء بئر مياه في حي حمدون المنية بمبادرة محلية لتعزيز خدمة السكان

      تم إنشاء بئر مياه جديد في حي حمدون – شارع الأغوات (جانب مسجد الأعوج في المنية)، بمبادرة محلية ومساعٍ من رئيس بلدية المنية-النبي شمس، الشيخ توفيق زريقة، وبمكرمة من الأستاذ أحمد توفيق زريقة عن روح شقيقته المرحومة الحاجة حفيظة توفيق حسن زريقة.

      ويهدف المشروع إلى تغذية جزء من منطقة حمدون بمياه الشفة، بما يعزز توفير خدمة أساسية ويحسن جودة الحياة لسكان الحي.

      وأعرب القائمون على المشروع عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في إنجازه، مؤكدين أهميته في تحسين واقع الخدمات الأساسية. كما وجّهوا شكرًا خاصًا إلى عضو البلدية الذي شارك في تنفيذ المشروع، معتبرين هذا المشروع نموذجًا للتعاون المجتمعي والجهود المحلية المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين.

      المصدر: جمعية العمل البلدي