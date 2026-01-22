إنشاء بئر مياه في حي حمدون المنية بمبادرة محلية لتعزيز خدمة السكان

تم إنشاء بئر مياه جديد في حي حمدون – شارع الأغوات (جانب مسجد الأعوج في المنية)، بمبادرة محلية ومساعٍ من رئيس بلدية المنية-النبي شمس، الشيخ توفيق زريقة، وبمكرمة من الأستاذ أحمد توفيق زريقة عن روح شقيقته المرحومة الحاجة حفيظة توفيق حسن زريقة.

ويهدف المشروع إلى تغذية جزء من منطقة حمدون بمياه الشفة، بما يعزز توفير خدمة أساسية ويحسن جودة الحياة لسكان الحي.

وأعرب القائمون على المشروع عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في إنجازه، مؤكدين أهميته في تحسين واقع الخدمات الأساسية. كما وجّهوا شكرًا خاصًا إلى عضو البلدية الذي شارك في تنفيذ المشروع، معتبرين هذا المشروع نموذجًا للتعاون المجتمعي والجهود المحلية المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين.

المصدر: جمعية العمل البلدي