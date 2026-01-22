ترامب: توصلنا الى “اطار اتفاق” بشأن غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه توصل إلى إطار اتفاق بشأن غرينلاند يلبّي مطالبه. وخلال حديث مع الصحفيين من دافوس السويسرية، قال ترامب إن المفاوضات بشأن الاتفاق وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيراً إلى أن الإطار الحالي يحقق كل ما تحتاجه الولايات المتحدة .واعتبر ان مشروع الاتفاق يضع جميع الأطراف في موقع جيد، ولا سيما في ما يتعلق بالجوانب الأمنية والموارد المعدنية.

وقال ترامب بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مساء الأربعاء، إن مشروع الاتفاق بشأن غرينلاند “طويل الأمد” وسيدوم “إلى الأبد”.

كما أعلن ترامب أنه لن يفرض الرسوم الجمركية على عدة دول أوروبية والتي كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط المقبل، مؤكدا أن محادثات إضافية تجري بشأن اتفاقية القبة الذهبية في ما يتعلق بجزيرة غرينلاند.

وفي وقت سابق، استبعد ترامب للمرة الأولى استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على غرينلاند، لكنه طالب في الوقت ذاته ببدء “مفاوضات فورية” لنقل سيادتها إلى الولايات المتحدة.

من جهته قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن إن “الولايات المتحدة الأميركية لن تمتلك غرينلاند، وإن الجزيرة تمثل خطا أحمر لبلاده”.

بدوره أكد الأمين العام للناتو مارك روته، أنه لم يناقش قضية السيادة الدنماركية على غرينلاند خلال المحادثات التي أجراها مع ترامب. وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال روته “لدينا اتفاق جيد للبدء فعلا بالعمل على هذه القضايا”، مشيرا الى أن هناك توافقا مع ترامب حول “ما يمكن أن يفعله الناتو بشكل جماعي للتأكد من أن منطقة القطب الشمالي بأكملها آمنة.