الدنمارك: غرينلاند خط أحمر ولن تمتلكها الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الدنماركي “لارس لوك راسموسن” أن “الولايات المتحدة لن تمتلك غرينلاند، مشددًا على أن الجزيرة تمثل خطًا أحمر لبلاده”، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى إطار اتفاق بشأنها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وقال راسموسن، في تصريحات لهيئة البث الدنماركي، إنه لا “يرغب في التعليق على ما إذا كان قد جرى التوافق فعلًا على إطار اتفاق مستقبلي حول غرينلاند”، مضيفًا “لا ينبغي لنا أن نقف على شاشة التلفاز لتقييم ذلك”، قبل أن يؤكد بوضوح “لن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند. هذا خطنا الأحمر”.

وكان ترامب قد أعلن، عبر منصة “تروث سوشيال”، أنه أجرى “اجتماعًا مع روته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأسفر عن وضع “إطار لاتفاق مستقبلي” يتعلق بغرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها، مشيرًا إلى “تعليق الرسوم الجمركية التي كان يعتزم فرضها على دول أوروبية معنية بالملف”.

وجدد ترامب، خلال مشاركته في منتدى دافوس، دعوته الدنمارك إلى الدخول في مفاوضات عاجلة لبحث شراء الولايات المتحدة لغرينلاند، مدعيًا أن بلاده “تحتاج إلى الجزيرة لأغراض الأمن القومي ولإنشاء ما وصفه بالقبة الذهبية”.

وتتمتع غرينلاند بحكم ذاتي وتتبع للدنمارك، وتعد أكبر جزيرة في العالم، وتقع في موقع استراتيجي في القطب الشمالي الذي تتزايد أهميته مع ذوبان الجليد وفتح مسارات تجارية جديدة بفعل التغير المناخي.

المصدر: وكالة الأناضول