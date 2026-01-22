دبلوماسيون أجانب يطّلعون ميدانيًا على آثار أعمال الشغب والتخريب في طهران

قام عدد من الدبلوماسيين والسفراء وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى إيران، برفقة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وبلدية العاصمة، بزيارة عدد من المناطق والبقاع المقدسة التي تضررت جراء الأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها طهران مؤخرًا.

ووفقًا لبلدية طهران، جاءت هذه الزيارة بهدف تقديم رواية دقيقة وحقيقية عن مختلف أبعاد الأحداث الأخيرة، والكشف عن طبيعة الأعمال التخريبية والإرهابية، والجهات التي تقف وراءها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وأعرب الدبلوماسيون المشاركون في الجولة التفقدية عن أسفهم لما جرى، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الإيراني، ومشيدين بروح الصمود والمقاومة التي أبداها في مواجهة الفتن والأعمال التخريبية. واعتبروا أن ما اطلعوا عليه ميدانيًا يشكل دليلًا واضحًا على مظلومية الإيرانيين، وعلى محاولات الأعداء المساس بأمنهم واستقرارهم.

كما شارك في الجولة صحفيون ومصورون من وسائل إعلام أجنبية، إلى جانب مسؤولين محليين، حيث تفقدوا مواقع متضررة شملت مرفق الحافلات في المنطقة الرابعة من بلدية طهران، ومساجد أُحرقت، وحوزات علمية «مدارس إسلامية» منكوبة، معربين عن دهشتهم وأسفهم لحجم الخسائر وعمق الجرائم الإرهابية التي شاهدوها.

من جهته، قدّم رئيس المنطقة الرابعة لبلدية العاصمة، محمد موسوي، شرحًا مفصلًا حول الأحداث الأخيرة، لافتًا إلى أنه تم، في غضون أقل من ساعة واحدة، إحراق 14 حافلة نقل عام على أيدي عناصر إرهابية مدرّبة ومرتزقة، عمدت إلى نشر الفوضى والدمار في المدينة.

المصدر: موقع قناة العالم