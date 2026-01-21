الأربعاء   
   21 01 2026   
   1 شعبان 1447   
   بيروت 23:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الوزيرة السيد عن الاعتداءات الإسرائيلية: نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب

      قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية حنين السيد في تعليق لها على منصة “إكس” مساء الأربعاء: “ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجنوب وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين”.

      وأضافت السيد: “نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين المتضرّرين، تضامنًا ودعمًا في هذه اللحظات الصعبة”.

      يذكر أن طيران العدو الإسرائيلي اعتدى الأربعاء على عدة مناطق جنوبية، من بينها أنصار، قناريت، الكفور، الخرايب وجرجوع، وقد أدى الاعتداء إلى ما يقارب العشرين جريحًا وأضرار كبيرة في المباني السكنية وممتلكات المواطنين.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ الخطيب دان العدوان الإسرائيلي: نضع المعنيين أمام مسؤولياتهم قبل أن تفلت الأمور من يد الجميع

      الشيخ الخطيب دان العدوان الإسرائيلي: نضع المعنيين أمام مسؤولياتهم قبل أن تفلت الأمور من يد الجميع

      الرئيس بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي: بيانات الشجب لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين

      الرئيس بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي: بيانات الشجب لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين

      المفتي قبلان: لتتحمل السلطة اللبنانية مسؤولياتها على الحدود وجنوب النهر بعيدا عن العنتريات الداخلية

      المفتي قبلان: لتتحمل السلطة اللبنانية مسؤولياتها على الحدود وجنوب النهر بعيدا عن العنتريات الداخلية