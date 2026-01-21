الوزيرة السيد عن الاعتداءات الإسرائيلية: نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية حنين السيد في تعليق لها على منصة “إكس” مساء الأربعاء: “ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجنوب وما خلّفته من مآسٍ جسيمة بحق المدنيين”.

وأضافت السيد: “نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب وكل اللبنانيين المتضرّرين، تضامنًا ودعمًا في هذه اللحظات الصعبة”.

يذكر أن طيران العدو الإسرائيلي اعتدى الأربعاء على عدة مناطق جنوبية، من بينها أنصار، قناريت، الكفور، الخرايب وجرجوع، وقد أدى الاعتداء إلى ما يقارب العشرين جريحًا وأضرار كبيرة في المباني السكنية وممتلكات المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام