الجهاد الإسلامي: استهداف الاحتلال للصحفيين رسالة بالنار للوسطاء

قالت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين إن “استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين العاملين تحت مظلة اللجنة المصرية لا يمكن تصنيفه كخطأ ميداني، بل يمثّل رسالة سياسية بالنار، وإعلانًا صريحًا عن رفض الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكدت الحركة في بيان لها، الأربعاء، أن “هذا الاستهداف يشكّل اعتداءً سافرًا على دور الوسطاء، ومحاولة لترهيب كل من يعمل في مجالات الإغاثة والإعمار، بهدف تقويض أي جهود تهدف إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة”.

وحمّلت الحركة “المجتمع الدولي والقوى الفاعلة مسؤولية وقف هذا التصعيد فورًا”، محذّرة من أن “سياسة فرض الشروط بالقوة قد تدفع المنطقة نحو انفجار واسع”.

واستُشهد الصحفيون محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف شعت، وأنس غنيم، بعد ظهر الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم أثناء قيامهم بمهمة تصوير ميدانية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام