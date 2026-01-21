إصابة 5 فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة المحتلة

أُصيب خمسة فلسطينيين، الأربعاء، جراء تعرّضهم للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال المنتشرة بكثافة في المنطقة الجنوبية للخليل اعتدت بالضرب على خمسة مواطنين أثناء خروجهم لشراء احتياجاتهم من المواد التموينية، بعد تعليقها حظر التجوال المفروض على الأهالي منذ ثلاثة أيام، ما أدّى إلى إصابتهم بكسور ورضوض، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى”.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تنفّذ منذ ثلاثة أيام عدوانًا عسكريًا في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من الخليل، وتفرض حصارًا مشددًا وحظرًا للتجوال على المواطنين، وتداهم منازلهم، وتنكّل بهم، وتعتقل وتحتجز عددًا كبيرًا منهم.

المصدر: وكالة وفا