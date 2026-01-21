الجيش اللبناني: هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته

أكد الجيش اللبناني أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، مستمرة ومستهدِفةً مبانيَ ومنازل مدنية في عدة مناطق، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١.

وقال البيان “إن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها. كما ينعكس ذلك سلبًا على الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: موقع الجيش اللبناني