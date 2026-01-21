الأربعاء   
   21 01 2026   
   1 شعبان 1447   
   بيروت 19:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش اللبناني: هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته

      أكد الجيش اللبناني أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، مستمرة ومستهدِفةً مبانيَ ومنازل مدنية في عدة مناطق، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار ١٧٠١.

      وقال البيان “إن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها. كما ينعكس ذلك سلبًا على الاستقرار في المنطقة”.

      المصدر: موقع الجيش اللبناني

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون: الغارات الإسرائيلية على قرى مأهولة تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي

      الرئيس عون: الغارات الإسرائيلية على قرى مأهولة تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي

      نقابة المصورين: ما جرى في الكفور وجرجوع وقناريت هو تذكيرٌ قاسٍ بأنّ الكاميرا ما زالت هدفًا

      نقابة المصورين: ما جرى في الكفور وجرجوع وقناريت هو تذكيرٌ قاسٍ بأنّ الكاميرا ما زالت هدفًا

      الشيخ الخطيب يستقبل الوزير السابق عدنان منصور

      الشيخ الخطيب يستقبل الوزير السابق عدنان منصور