الشيخ الخطيب يستقبل شخصيات ووفوداً ويبرق معزّياً السيد السيستاني

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، ظهر اليوم في مقرّ المجلس – طريق المطار، الوزير السابق الدكتور عدنان منصور، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل سماحته الشيخ الدكتور خضر الديراني الذي قدّم له كتابه الجديد بعنوان «اليسير في التفسير»، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. واستقبل الشيخ الخطيب أيضاً وفوداً شعبية، وعلماء دين، وشخصيات اجتماعية وتربوية، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة، إضافة إلى استقباله عدداً من لجان الأوقاف من مناطق مختلفة، التي أطلعته على أوضاع الأوقاف فيها.

وفي سياق متصل، أبرق سماحة الشيخ علي الخطيب إلى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، معزّياً بوفاة شقيقه سماحة آية الله السيد هادي السيستاني، معبّراً عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل، ومتقدّماً من سماحته، ومن المرجعيات الدينية والحوزات العلمية، وعلماء الدين، والأسرة الكريمة، بأحرّ التعازي والمواساة.

وجاء في البرقية “دعاء إلى الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سماحة السيد السيستاني ومحبيه جميل الصبر والسلوان، سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين، وللأمة الإسلامية والعربية، ولشعب العراق الشقيق.”إننا نعرّب لسماحتكم عن بالغ الحزن والاسى لفقد شقيقكم سماحة السيد الجليل اية الله السيد هادي السيستاني، ونسأل الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته، و نتقدم من سماحتكم ومن المرجعيات الدينية والحوزات العلمية و علماء الدين واسرتكم الكريمة، باحر التعازي والمواساة متضرعين الى الباري عز وجل ان يلهمكم وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان.

اخذ الله بأيديكم لما فيه عزة الإسلام والمسلمين ونبتهل اليه تعالى ان يحفظكم ذخراً للامة الإسلامية والعربية ولشعب العراق الشقيق “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام