غارات بمسيّرات مجهولة على موقع “لقسد” في الحسكة وتطورات ميدانية في ريف حلب

استهدفت مسيّرتان مجهولتا المصدر، فجر اليوم الأربعاء، موقعًا تابعًا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الجيش السوري أسقط مسيّرة في أجواء بلدة صرّين بريف حلب الشرقي، بالتزامن مع تحركات وتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة عين العرب.

وأفادت مصادر محلية بانتشار قوى الأمن السورية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، عقب انسحاب قوات قسد من المدينة، بما في ذلك محيط بعض الحقول النفطية.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق توقيف عدد من عناصر تنظيم “داعش” الفارين من سجن الشدادي، مشيرة إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقية الفارين، بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع الجاهزية لتسلّم السجون التي تضم عناصر من التنظيم.

وفي ريف الحسكة، أفادت وكالة الأناضول بالعثور على جثث عشرة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، قرب نقطة تفتيش كانت قد انسحبت منها قسد، في حادثة وقعت أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة على خلفية التوترات الأمنية.

وفي مدينة الرقة، أشارت مصادر ميدانية إلى استمرار وجود مجموعات مسلحة داخل أحد السجون، في وقت تتواصل فيه المساعي للتوصل إلى تسوية تتيح تسليمه للجهات الرسمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان رئاسي سوري عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، يتضمن ترتيبات إدارية وأمنية في عدد من مناطق شمال وشمال شرقي البلاد، وسط متابعة إقليمية ودولية للمشهد الميداني.

المصدر: كالة الأناضول