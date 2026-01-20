الثلاثاء   
    تقارير مصورة

    اعتداءات إسرائيلية متواصلة على القرى الحدودية الجنوبية

    قوات الاحتلال تفجر منازل في كفركلا ومركبا وتلقي قنبلة صوتية باتجاه يارين

    المصدر: موقع المنار

    تقرير مصور | التعليم الرسمي على حافة الإضراب المفتوح وسط تجاهل المطالب

    تقرير مصور | التعليم الرسمي على حافة الإضراب المفتوح وسط تجاهل المطالب

    الرئيس جوزاف عون: الدولة بسطت سلطتها جنوب الليطاني والجيش يسيطر وحده

    الرئيس جوزاف عون: الدولة بسطت سلطتها جنوب الليطاني والجيش يسيطر وحده

    الرئيس نبيه بري: لا التزام إسرائيلياً باتفاق وقف الأعمال العدائية

    الرئيس نبيه بري: لا التزام إسرائيلياً باتفاق وقف الأعمال العدائية