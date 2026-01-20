168 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة على المصلين الفلسطينيين

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع فرض قيود واسعة على دخول المصلين المقدسيين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 168 مستوطنًا، بينهم 76 طالبًا يهوديًا، نفذوا اقتحامات للأقصى خلال فترتي الصباح وبعد الظهر، وجالوا في باحاته.

وأضافت الأوقاف أن المستوطنين تلقوا شروحات حول ما يسمى بـ”الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وفي المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق الفلسطينيين، حيث قيّدت وصول المصلين واحتجزت هوياتهم عند البوابات الخارجية للمسجد.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة داخل الحرم القدسي.

المصدر: وكالة شهاب