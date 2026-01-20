العراق يتخذ اجراءات لضبط الحدود مع سوريا على خلفية التطورات بين قوات دمشق وقسد

في العراق، اتخذت السلطات اجراءات واسعة لضبط الحدود مع سوريا عقب التطورات بين قوات دمشق وقسد.

ولمزيد من التفاصيل معنا من بغداد مراسلنا عادل الفياض

هذا ودعت قوات سوريا الديمقراطية الأكراد في سوريا ودول الجوار وأوروبا إلى النفير العام بعد تقارير عن انهيار الاتفاق بين قسد ودمشق.

وقال ممثل الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر لوكالة فرانس برس إن المفاوضات مع دمشق انهارت تماما، في وقت نقلت وسائل اعلامية سورية أن الاجتماع بين الشرع وعبدي الذي استمر 5 ساعات لم يسفر عن أية نتائج، ما تسبب بالتصعيد على الأرض.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اجرى اتصالا بالرئيس السوري الانتقالي وعبّرا فيه عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وقادرة على مواجهة التحديات كما جاء في بيان سوري رسمي.

وخلفت المواجهات الدموية بين قوات قسد الكردية وقوات الحكومة السورية والصمت الاميركي حيالها شعورا بالخذلان لدى الاكراد الذين يعتبرون ان الاميركيين تخلوا عنهم رغم السنوات الطويلة من التعاون بين الجانبين.

المصدر: موقع المنار