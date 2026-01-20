الإدارة الذاتية الكردية: المفاوضات مع دمشق انهارت والسلطات تطالب بـ«الاستسلام غير المشروط»

قال ممثل الإدارة الذاتية الكردية في العاصمة السورية، عبد الكريم عمر، إن المفاوضات مع دمشق «انهارت تمامًا»، غداة اجتماع عقده الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، عقب إعلان اتفاق تضمّن وقفًا لإطلاق النار.

وأوضح عمر أن المفاوضات التي عقدها الطرفان في دمشق، يوم الاثنين، بشأن آلية تنفيذ الاتفاق «انهارت بالكامل»، معتبرًا أن مطلب السلطات الوحيد هو «الاستسلام غير المشروط» للقوات الكردية.

وكان الشرع قد أعلن، الأحد، عقب لقائه المبعوث الأميركي توم باراك، التوصل إلى اتفاق مع الأكراد تضمّن وقفًا لإطلاق النار بين الطرفين بعد نحو أسبوعين من التصعيد، إضافة إلى دمج شامل لمؤسسات الإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة. من جهته، قال عبدي لاحقًا إنه وافق على الاتفاق لوقف حرب «فُرضت علينا».

وفي السياق ذاته، تعهّد حزب العمال الكردستاني «عدم التخلي أبدًا» عن أكراد سوريا في مواجهة العمليات العسكرية للجيش السوري، وفق ما صرّح به المسؤول البارز في الجناح العسكري للحزب مراد قره يلان لوكالة «فرات» المقرّبة من الحزب، الثلاثاء.

وقال قره يلان، مخاطبًا أكراد سوريا: «اعلموا أننا لن نتخلى عنكم أبدًا. مهما كلّف الأمر، لن نترككم وحدكم. في هذه العملية، سنفعل كل ما يلزم، نحن الشعب الكردي بأكمله والحركة».

وأضاف أن «هذه الهجمات على كردستان روج آفا (الإدارة الكردية المستقلة المعلنة من جانب واحد في شمال شرق سوريا) لا تستهدف المنطقة فحسب، بل كردستان برمّتها»، مندّدًا بما وصفه بـ«محاولة لتقويض المسار الذي أطلقه الزعيم أبو في كردستان الشمال»، في إشارة إلى عملية السلام التي بدأت بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بدفع من الزعيم التاريخي عبد الله أوجلان، الذي يلقّبه أنصاره بـ«أبو» (العم)، والمعتقل في إسطنبول منذ عام 1999.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار قد أُبرم، الأحد، بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، يقضي بدمج عناصر هذه القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة، وذلك بعد يومين من سيطرة الجيش السوري على مساحات واسعة كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية في شمال البلاد وشمال شرقها.

واتّهم قره يلان السلطات السورية وتركيا وتنظيم داعش بدعم الهجوم السوري «في إطار اتفاق دولي».

وفي تركيا، احتشد نحو 600 شخص، يوم الاثنين، في مدينة دياربكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد، دعمًا للأكراد في سوريا، رغم البرد والثلوج، قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم.

ودعا «حزب المساواة وديموقراطية الشعوب»، المؤيد للأكراد وثالث أقوى كتلة برلمانية في تركيا، إلى تنظيم تجمّع، الثلاثاء، في مدينة نصيبين الواقعة على الحدود التركية السورية.

