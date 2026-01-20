الثلاثاء   
   20 01 2026   
   30 رجب 1447   
   بيروت 11:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الصين وأرمينيا تتلقيان دعوات للانضمام إلى ما يسمى “مجلس السلام” الذي اقترحه ترامب

      أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بكين تلقت دعوة للانضمام إلى مبادرة ما يسمى “مجلس السلام” التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف حل النزاعات العالمية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

      في السياق نفسه، نقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قوله إنه تلقى دعوة مماثلة للانضمام إلى المجلس الذي اقترحه ترامب.

      وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود الولايات المتحدة لتوسيع عضوية المجلس وإشراك دول عدة في مبادراتها لحل النزاعات العالمية، وسط رفض بعض الدول للمشاركة بسبب الشروط المالية والسياسية المصاحبة.

      المصدر: رويترز+وكالة تاس

      مواضيع ذات صلة

      ترامب ينشر رسالة من ماكرون لدعوة مجموعة السبع بمشاركة روسيا في باريس

      ترامب ينشر رسالة من ماكرون لدعوة مجموعة السبع بمشاركة روسيا في باريس

      ترامب: تحدثت هاتفياً مع الأمين العام لحلف الناتو حول جرينلاند

      ترامب: تحدثت هاتفياً مع الأمين العام لحلف الناتو حول جرينلاند

      ترامب يشكّك بقدرة الدنمارك على حماية غرينلاند ويعيد طرح مسألة ضمّها

      ترامب يشكّك بقدرة الدنمارك على حماية غرينلاند ويعيد طرح مسألة ضمّها