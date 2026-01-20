الصين وأرمينيا تتلقيان دعوات للانضمام إلى ما يسمى “مجلس السلام” الذي اقترحه ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بكين تلقت دعوة للانضمام إلى مبادرة ما يسمى “مجلس السلام” التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف حل النزاعات العالمية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

في السياق نفسه، نقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قوله إنه تلقى دعوة مماثلة للانضمام إلى المجلس الذي اقترحه ترامب.

وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود الولايات المتحدة لتوسيع عضوية المجلس وإشراك دول عدة في مبادراتها لحل النزاعات العالمية، وسط رفض بعض الدول للمشاركة بسبب الشروط المالية والسياسية المصاحبة.

المصدر: رويترز+وكالة تاس