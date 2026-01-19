الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 13:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “أمن الدولة” حدّدت مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات المتخلّفات عن الحضور

      أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها يوم الاثنين، عن مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات المتخلّفات عن الحضور.

      وقال البيان إنه “إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن (إناث فقط)، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن جدول جديد بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات اللواتي تخلّفن عن حضور الاختبار المذكور في التواريخ المحدّدة لهن سابقًا (إناث فقط)، وذلك في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المذكورة أدناه.”

      وذكّرت المديرية “المرشّحات بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة ليبان بوست، والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّحة، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات”، وأشارت إلى أن “هذا الموعد يُعدّ نهائيًا للّاتي يرغبن في متابعة مباراة التطوّع.”

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      امن الدولة: توقيف لبناني بجرم التواصل مع العدو الاسرائيلي

      امن الدولة: توقيف لبناني بجرم التواصل مع العدو الاسرائيلي

      اللواء لاوندس يجول على المرجعيات الروحية في زيارة معايدة بالأعياد

      اللواء لاوندس يجول على المرجعيات الروحية في زيارة معايدة بالأعياد

      امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار

      امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار