“أمن الدولة” حدّدت مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات المتخلّفات عن الحضور

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها يوم الاثنين، عن مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات المتخلّفات عن الحضور.

وقال البيان إنه “إلحاقًا لبيانها السابق المتعلّق بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن (إناث فقط)، تعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن جدول جديد بمواعيد الاختبار الطبي للمرشّحات اللواتي تخلّفن عن حضور الاختبار المذكور في التواريخ المحدّدة لهن سابقًا (إناث فقط)، وذلك في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحًا، وفقًا لأرقام الترشيح والتواريخ المذكورة أدناه.”

وذكّرت المديرية “المرشّحات بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة ليبان بوست، والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّحة، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات”، وأشارت إلى أن “هذا الموعد يُعدّ نهائيًا للّاتي يرغبن في متابعة مباراة التطوّع.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام