خبير روسي: أوروبا عاجزة عن الرد على التعريفات الجمركية الأمريكية بسبب غرينلاند

استبعد ليف سوكولشيك، باحث الدراسات الأوروبية بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، أن ترد أوروبا على التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الدول الداعمة لغرينلاند.

وأشار سوكولشيك إلى أن أي رد أوروبي قد يضر بالاقتصادات الأوروبية أكثر مما يضر الجانب الأمريكي، مؤكداً أن واشنطن قد حسبت جميع السيناريوهات مسبقاً.

وأوضح أن أوروبا ما تزال عاجزة عن الدفاع عن مصالحها في النظام الدولي الجديد، حيث لا تزال تعمل في إطار ما وصفه بـ”وهم العولمة الليبرالية”، وتجد صعوبة في تصور الولايات المتحدة كتهديد حقيقي. وأضاف أن الخيارات الأوروبية محدودة للغاية في مواجهة الإجراءات الأمريكية الخطابية والسياسية والعقوبات.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية تدريجية تصل إلى 25% على الواردات من ثماني دول أوروبية بدءًا من فبراير، وربطها بصفقة شراء غرينلاند، فيما أظهرت ردود الفعل الأوروبية الأولية، بما في ذلك سحب القوات الألمانية، عدم استعداد بروكسل للمواجهة.

وخلص سوكولشيك إلى أن أوروبا عاجزة عن الرد عسكرياً أو سياسياً بفعالية، وقد تضطر ببساطة إلى التحمل والقبول بالشروط الأمريكية، في مؤشر على عمق التحول في موازين القوى العالمية.

المصدر: روسيا اليوم