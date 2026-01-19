الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم المئة على التوالي عبر عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة وأسفرت عن حالة من التوتر والخوف في صفوف السكان المدنيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة ذاتها”، وتابعت “كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين شرقي خان يونس في تصعيد ميداني جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات اليومية التي تسجل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأضافت المصادر أنه “في وسط القطاع، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج، ما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف الأهالي”.

وتأتي هذه التطورات في سياق انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار وسط تحذيرات حقوقية من تداعيات استمرار الاستهداف العسكري للمناطق السكنية وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين، ويقوض فرص تثبيت التهدئة وحماية السكان في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام