الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة المحتلة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت في نابلس الشاب قسام أبو غليون عقب مداهمة منزله في محيط حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس، كما اعتقلت الشاب أحمد هزيم بعد اقتحام منزله في المنطقة ذاتها”، وتابعت “كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فارس كلبونة عقب مداهمة منزله في شارع القدس شرق نابلس، إضافة لاعتقال الشاب عمرو الطيراوي من منزله قرب مخيم بلاطة”.

وأضافت المصادر أنه “في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحام قرية المعصرة، وهم: عبد الكريم محمد زواهرة، وسيف محمد موسى زواهرة، ومحمد أكرم زواهرة، وأحمد علي بريجية”، وتابعت “كما اعتقلت الشاب إسماعيل فواغرة من قرية واد رحال جنوب بيت لحم”، ولفتت إلى أن “قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر والمُبعَد إلى مصر، محمد زواهرة، في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، وفجّرت باب المنزل وعبثت بمحتوياته”.

وقالت المصادر إنه “في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء عبد الغني عقب مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق المحافظة”، وتابعت أنه “في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل مراد فتحي الفروخ، والشابين محمد درويش حلايقة ووسيم علي المطور، وذلك عقب اقتحام بلدة سعير شمال الخليل”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام