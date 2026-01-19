الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 09:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مستوطنون يوسّعون بؤرة استيطانية في منطقة عش غراب شرق بيت لحم

      واصل مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نصب المزيد من البيوت المتنقلة في منطقة عش غراب بمدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، في إطار توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.

      وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، عبد الله حمدان، بأن شاحنات كبيرة شوهدت وهي تنقل بيوتاً متنقلة إلى المنطقة، حيث جرى نصبها لتعزيز البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قبل فترة.

      وأشار إلى أن المستوطنين كانوا قد نصبوا، قبل أيام، خمسة بيوت متنقلة في منطقة عش غراب، في خطوة تصعيدية تهدف إلى فرض أمر واقع استيطاني جديد في المنطقة.

      يُذكر أن المنطقة المعروفة باسم «عش الغراب»، والتي تضم قاعدة عسكرية صغيرة لجيش الاحتلال، كانت قد خُصصت قبل نحو 15 عاماً لبناء مستشفى للأطفال لسكان محافظة بيت لحم، إلا أن المشروع لم يُنفذ بعد شروع المستوطنين في إنشاء بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم «شديما».

      المصدر: وكالة وفا

      مواضيع ذات صلة

      بلدية القدس المحتلة تُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان بسلوان وتحذيرات من تصعيد

      بلدية القدس المحتلة تُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان بسلوان وتحذيرات من تصعيد

      الاحتلال ينفذ عدواناً واسعاً على الخليل ويشن حملة اقتحامات في ونابلس وجنين وبيت لحم

      الاحتلال ينفذ عدواناً واسعاً على الخليل ويشن حملة اقتحامات في ونابلس وجنين وبيت لحم

      تقرير مصور | استمرار الخروقات الاسرائيلية في قطاع غزة

      تقرير مصور | استمرار الخروقات الاسرائيلية في قطاع غزة