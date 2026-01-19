مستوطنون يوسّعون بؤرة استيطانية في منطقة عش غراب شرق بيت لحم

واصل مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نصب المزيد من البيوت المتنقلة في منطقة عش غراب بمدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، في إطار توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، عبد الله حمدان، بأن شاحنات كبيرة شوهدت وهي تنقل بيوتاً متنقلة إلى المنطقة، حيث جرى نصبها لتعزيز البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قبل فترة.

وأشار إلى أن المستوطنين كانوا قد نصبوا، قبل أيام، خمسة بيوت متنقلة في منطقة عش غراب، في خطوة تصعيدية تهدف إلى فرض أمر واقع استيطاني جديد في المنطقة.

يُذكر أن المنطقة المعروفة باسم «عش الغراب»، والتي تضم قاعدة عسكرية صغيرة لجيش الاحتلال، كانت قد خُصصت قبل نحو 15 عاماً لبناء مستشفى للأطفال لسكان محافظة بيت لحم، إلا أن المشروع لم يُنفذ بعد شروع المستوطنين في إنشاء بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم «شديما».

