الاحتلال ينفذ عدواناً واسعاً على الخليل ويشن حملة اقتحامات في ونابلس وجنين وبيت لحم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، أن قوات الجيش والشاباك والشرطة وحرس الحدود بدأت، مساء أمس الأحد، عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن العملية تركزت في حي جبل جوهر، وتهدف إلى تفكيك ما وصفه بـ«البنية التحتية للإرهاب»، ومصادرة الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن العملية ستستمر عدة أيام، ومن المتوقع أن يُسمع خلالها دوي انفجارات، إلى جانب تحركات مكثفة لقوات الاحتلال داخل المدينة. كما أوضحت قوات الاحتلال في بيانها أنها ستواصل تنفيذ عمليات استباقية لمكافحة ما تصفه بالإرهاب في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وفي هذا الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدداً من المواطنين في محافظات الخليل ونابلس وجنين وبيت لحم، خلال حملة اقتحامات واسعة تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن القوات داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطنين وائل الطويل، وأمير خيري أبو حديد، ومكافح أبو داود، وناصر حسين الأطرش، وحسام المحتسب. كما اعتقلت من بلدة الشيوخ شمال المحافظة المواطن محمد درويش حلايقة، ومن بلدة سعير الطفل محمد مطور (13 عاماً).

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقاً على عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأغلقت عدداً من الطرق الفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خراباً، واعتدت على أصحابها بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

بالفيديو | مشاهد من اقتحام الاحتلال لمدينة الخليل

اقتحام واسع لجيش الاحتلال في جبل جوهر جنوب الخليل وفرض منع تجول شامل

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منطقة جبل جوهر في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ونفذت مداهمات متتالية لمنازل المواطنين برفقة كلاب بوليسية، تزامناً مع إجراءات عسكرية مشددة شملت إغلاق الطرق وفرض منع تجول شامل.

وأفاد رئيس اللجنة الأهلية في المنطقة الجنوبية بالخليل، عودة الرجبي، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الفرعية بالسواتر الترابية مع بدء الاقتحام، ما أدى إلى عزل المنطقة بالكامل. وأضاف أن الجنود أجبروا أفراد العائلات على التجمع داخل غرفة واحدة في كل منزل، في حين أجروا عمليات تفتيش دقيقة لبقية أرجاء المنازل، رافقها استفسارات متكررة حول وجود أسلحة داخلها.

وأشار الرجبي إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال الاقتحام على تفجير باب أحد المحال التجارية، في إطار سياسة الترهيب والتخويف التي رافقت العملية العسكرية. كما فرض الاحتلال منع تجول شاملاً في المنطقة، ووجّه الجنود أسلحتهم نحو كل من حاول مغادرة منزله أو التحرك في الشوارع.

وأوضح أن هذا الاقتحام الواسع تسبب بحالة شلل تام في مختلف مناحي الحياة في جبل جوهر، حيث تعطلت المدارس وتوقف المواطنون عن التوجه إلى أعمالهم، وسط أجواء من التوتر والخوف التي خيمت على المنطقة.

اقتحامات واعتقالات في مناطق واسعة من الضفة الغربية

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، أربعة شبان. وذكرت مصادر أمنية أن القوات اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل في المنطقة الشرقية، واعتقلت كلاً من قسام أبو غليون، وفارس كلبونة، وأحمد هزيم قرب نادي الفروسية، وعمرو طيراوي من مخيم بلاطة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين بلدة قباطية جنوب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منازل في حارة أبو الرب، وفتشتها، واعتقلت الشاب محمد أبو الرب، كما نشرت فرق المشاة في شوارع البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، حي جبل أبو ظهير في مدينة جنين، حيث داهمت منزلاً وفتشته، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الإثنين ستة مواطنين من مناطق متفرقة. وأفادت مصادر أمنية بأن القوات اعتقلت جمال موسى ردايدة (47 عاماً)، وعبد الله حسين ردايدة (41 عاماً) من بلدة العبيدية شرقاً، ومحمد أكرم علاء الدين (22 عاماً)، وعبد الكريم محمد زواهرة (23 عاماً)، وسيف محمد علاء الدين (19 عاماً) من قرية المعصرة، إضافة إلى إسماعيل منير فواغرة (21 عاماً) من قرية واد رحال جنوباً، وذلك بعد دهم منازلهم ومنازل ذويهم.

المصدر: وكالة وفا