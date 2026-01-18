سوريا تعلن وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية بعد توقيع الاتفاق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار شامل وفوري تم تطبيقه على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك بناءً على الاتفاق الذي عقده الرئيس أحمد الشرع مع قسد.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى فتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، واستعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين، مشددة على ضرورة أن تتحلى القوات السورية بالثقة والمسؤولية في حماية المدنيين وصون ممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وينص الاتفاق على انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية، بما يشمل استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية وتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، مع التزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

كما ينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية واستلام الحكومة لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مع تأمينها بواسطة القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة.

ويشمل الاتفاق دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي بعد التدقيق الأمني، ومنحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

نص اتفاق وقف اطلاق النار والاندماج الكامل بين قوات الحكومة السورية وقسد pic.twitter.com/IDS1f4IDMs — قناة المنار (@TVManar1) January 18, 2026

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الشرع المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، مؤكداً أن جميع الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها، وأن مؤسسات الدولة ستدخل المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث. كما كان من المقرر أن يلتقي الشرع قائد قوات قسد مظلوم عبدي، لكن اللقاء تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس الشرع شدد على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.

ويأتي الاتفاق بعد أيام من المواجهات بين الجيش السوري وقسد، التي أسفرت عن سيطرة القوات الحكومية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، ومسكنة ودير حافر في ريف حلب الشرقي، وتوسع العمليات إلى مناطق في دير الزور وريف الرقة، مع السيطرة على عدة مناطق استراتيجية.

المصدر: وكالة سانا + الجزيرة نت