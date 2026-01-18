“رابطة معلمي التعليم الأساسي”: ملتزمون بالإضراب

أكدت “رابطة معلمي التعليم الأساسي” في لبنان، في بيان لها الأحد، “التزامها خطة التحرك التي وضعتها الروابط، للمطالبة بضمّ المثابرة إلى أساس الراتب وزيادتها إلى 37 ضعفًا، وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين بالنسبة ذاتها”.

وقالت الرابطة إن “قرارات الوزارة أشارت إلى أن ما ينطبق على دوام قبل الظهر ينطبق على دوام بعد الظهر”، وتابعت: “نطالب برفع أجر الساعة لدوام بعد الظهر وإعطاء بدل إدارة للمديرين في دوام بعد الظهر”، ودعت “الزملاء المديرين والمعلمين (ملاك ومتعاقدين) إلى أقصى درجات الالتزام بالإضراب”.

وشدّدت الرابطة على “الإضراب يوم الثلاثاء 2026/1/20 في دوامَي قبل وبعد الظهر، مع الالتزام بالحضور ملاكًا ومتعاقدين والامتناع عن الدخول إلى الصفوف”، وأشارت إلى “الإضراب يوم الأربعاء 2026/1/21 في الدوامين قبل وبعد الظهر، والمشاركة في الاعتصام الساعة 11:00 أمام وزارة التربية”.

وأكدت الرابطة أنها “أمام اللامبالاة والمماطلة التي تتّصف بها الجلسات الحكومية، ستلجأ إلى خطوات تصعيدية ولن تكتفي بالإضرابات المتقطعة، كما ستدعو إلى تكثيف الاعتصامات في الساحات ولو أصبحت شبه يومية، وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات. فالحقوق تُنتزع ولا تُعطى”.

المصدر: موقع المنار