إيران والعراق يتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، أن “طهران وبغداد اتفقتا على دفع المبادرات الدبلوماسية قدمًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى فهم مشترك للتحديات الأمنية”. وقال اننا “جاهزون لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادية والسياسية والثقافية بين بلدنا والعراق وسنعزز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث أشار عراقجي إلى أن “البلدين يسعيان لتطوير اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة”.

وأكد عراقجي “أن إخلاء قاعدة عين الأسد وتسليمها للقوات العراقية يعزز السيادة الوطنية”، مشددًا على أن “إيران تطمح إلى عراق مستقر ومستقل يتمتع بسيادة سياسية كاملة ويملك القدرة على المساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي”.

من جانبه، شدد حسين على قوة العلاقات بين العراق وإيران في مجالات الاقتصاد والثقافة، وأكد أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية واستمرار التنسيق حول الأمن المشترك ورفض التدخلات الخارجية.

المصدر: موقع المنار + قناة العالم